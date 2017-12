Seks strake for Lightning

NTB Sport

Lightning er oppe i 48 poeng og blir ganske sikkert første lag som runder 50 denne sesongen. Nashville Predators og St. Louis Blues er nest best så langt med 44 poeng.

Coyotes har skrapt sammen bare 19 poeng. Torsdagens tap var lagets femte på rad.

Nikita Kutsjerov scoret ett av Lightning-målene og gjør Alex Ovetsjkin selskap på scoringstoppen. De har 22 mål hver.

– Det var full innsats i kveld. Dette er et lagspill, og laget vårt har flott kjemi, sa Lightning-back Victor Hedman.

Antti Raanta i hjemmemålet reddet 42 skudd.

– Om det ikke var for ham, kunne det blitt 7-1 eller 8-1, sa lagkaptein Oliver Ekman-Larsson.

Saros stengte

Juuse Saros fikk en sjelden sjanse i Nashville-målet, reddet 46 skudd og holdt nullen da Edmonton Oilers ble slått 4-0.

– Det føltes bra, sa Saros, som satte klubbrekord for flest redninger i en kamp uten et baklengsmål.

Med seieren tok Predators seg forbi avdelingsrival St. Louis Blues, som tapte 1-3 for Anaheim Ducks. Kevin Roy, som mandag ble sendt ned til farmerlaget og umiddelbart kalt opp igjen som følge av en skade, scoret to mål for Ducks.

Rangers seks bak

Columbus Blue Jackets og Washington Capitals vant begge torsdag og har de to første plassene i Metropolitan-avdelingen med 41 poeng hver. Det er seks foran Mats Zuccarellos New York Rangers, som spiller sin neste kamp natt til lørdag norsk tid.

To mål av Alex Chiasson i siste periode avgjorde da Capitals slo Boston Bruins 5-3, mens Blue Jackets slet seg til 6-4 over New York Islanders.

