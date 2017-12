Rørt pappa feiret med Herrem

NTB Sport

Han var på tribunen og jublet. Etter kampen var det følelsesladd i Herrem-rekkene.

– Mor og far betyr alt for meg. Jeg må alltid se etter dem på tribunene før kampen. I dag var det Heidi (Løke) som fant ut hvor de satt og tipset meg, sier Herrem til NTB etter 32-23 over Nederland.

Faren har vært på alle mesterskap datteren har spilt (13) med unntak av ett (OL i fjor).

I 2009 kom han til Kina og VM, men hadde bommet på byen og måtte reise vel et døgn ekstra før han kom til Suzhou.

I høst ble Carl Otto Herrem akutt syk med en blodpropp i den ene lungen. – Han er helt fin nå, sier Herrem om pappa.

Utklassingen av Nederland ga ny finale i VM. – Det var en strålende åpning av oss, og så har vi jo verdens beste keepere, sier Herrem.

Hun løp inn et par mål og er i form. Et av målene var hennes 600. i landslagstrøya. Tidligere i VM var ektemannen Steffen Stegavik på plass i Tyskland.

