Milan risikerer straff for økonomisk rot

Det bekrefter UEFA i en pressemelding fredag.

Milan har brukt mer enn 250 millioner dollar på nye spillere før denne sesongen, og det har vært stilt flere spørsmål om den finansielle stabiliteten til klubbens nye kinesiske eiere, som kjøpte klubben av Silvio Berlusconi for 800 millioner dollar i april.

UEFA skriver i pressemeldingen at «etter nøye gjennomgang av all dokumentasjon og forklaringer som er forelagt» bestemte forbundet seg for å ikke godta et forlik.

Milan har blant annet tatt opp et lån på mer enn 300 millioner euro.

UEFA skriver: «Det er fortsatt usikkerhet knyttet til refinansieringen av lånene som skal bli betalt tilbake i oktober 2018 og garantiene som har blitt stilt av hovedaksjonærene.»

UEFA vil se på Milans økonomi igjen tidlig i 2018.

Mulige sanksjoner kan være begrensninger i overgangssummer, spillerlønninger og troppsstørrelser i UEFA-turneringer.

