Mesterlig VM-spill av Norge, finale neste etter 32-23 over Nederland

NTB Sport

– Det var veldig bra nok en gang. Vi fikk en kjempestart, sa Mørk etter kampen.

Norge var helt overlegen i semifinalen. Det sto 8-1 etter bare elleve minutter. Nederlenderne scoret én gang på elleve angrep i den perioden.

De hadde også fem tekniske feil og fem bomskudd. To av disse ble strålende reddet av Katrine Lunde. Slikt spill er som å skrive under på at man ikke vil være med i kampen.

– Det var fantastisk i første omgang. Også gjør vi det vi skal og er enige om etter det. Det er ikke så lett å gjøre dette på bestilling, men vi jobber bra, sa Lunde til NTB.

Mørk var igjen helt sentral som avslutter og servitør. Søndag kan hun ta VM-hovedrollen:

Ligger an til å bli toppscorer i mesterskapet.

Kommer ganske sikkert inn på stjernelaget.

Norge er klar finalefavoritt.

I tvil

Etter bildedelingssaken i høst var Mørk usikker på om hun orket et VM. En hacket mobiltelefon sendte private foto ut i cyber-verdenen. Mørk valgte å kjempe og vil ha de involverte straffet hardt.

VM ser ut til å ha blitt hennes fristed.

Norges forsvarsspill satt nesten like bra mot Nederland som mot Russland (34-17-seier) de første 20 minuttene. Det ble altfor mye for de nederlandske spillerne og det var ikke overraskende. De har sett sårbare ut i hele VM

Norge står med tolv titler i OL, VM og EM. Laget har spilt 19 finaler og tapt sju.

Topp

Veronica Kristiansen spilte sin kanskje beste kamp i VM. det gjorde hun foran en utsolgt hall (vel 11.000 tilskuere). Hennes 17-9-suser var en perle. Hoppskuddet til 26-18 er et resultat av mye terping de siste månedene.

Det kan ikke være så veldig lenge før hun spiller for en større klubb enn Midtjylland.

Keeper Lunde var meget viktig i den perioden da kampen ble avgjort i 1.-omgangen. Hun ble plassert på benken etter pause da Kari Aalvik Grimsbø (meget godt innhopp) overtok.

Amanda Kurtovic var frisk både som back og ving. Kaptein Stine Bredal Oftedal dro til flere ganger også i semifinalen.

Dette var fjerde gang på to år at Norge ødela for Nederland i mesterskap: Norsk seier i finalene i VM og EM i 2015 og 2016. Mellom disse slo Norge nederlenderne i bronsekampen i OL i Rio de Janeiro i fjor.

Nederlands keeper Tess Wester hadde ikke noen god dag. Hun satt på pressetribunen etter kampen og gråt og fikkt røst av sin far.

