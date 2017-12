Maraton-Moen fryktet han skulle gå på en smell

NTB Sport

2.05.48 ble den oppsiktsvekkende tiden da han vant Fukuoka maraton i Japan 3. desember. Ingen europeer har noen gang løpt distansen raskere.

Vinnertiden ble naturlig nok lagt merke til. Hovedpersonen hadde ikke trodd at det skulle gå så fort selv heller. I hvert fall ikke for en tid tilbake. Moen har tatt store steg det siste året med den 72 år gamle italieneren Renato Cavano som trener.

– Hadde du spurt meg for ett år siden, så ville jeg vært fornøyd med 2.09, men etter hvert som jeg fikk en treningskontinuitet jeg aldri har hatt før, ble målene oppjustert. Jeg har hatt tre dager med sykdom på de siste 14 månedene og ingen skadeproblematikk. Jeg vil tro at det har hjulpet på. Før har jeg hatt 15 til 20 dager med sykdom hvert år. Dessuten er det blitt dobbelt så mange døgn i høyden, og treningen er endret drastisk, sa Moen til NTB under torsdagens pressetreff med friidrettslandslagets utøvere på Olympiatoppen.

Moen prøver å sette ord på endringene han har gjennomført. Blant annet bor og trener han i høyden i Kenya store deler av året.

– Det går på å gjøre det du ikke har gjort før. Du erstatter ikke det du gjør og har gjort, men du legger til. Du må åpne opp for å trene i mer treukersøkter. Det går på å løpe litt fortere på alle langturer, samtidig som det er mer tid mellom de spesifikke hardøktene. Det er blitt færre av de harde hardøktene, mens det som er mellom har gått raskere enn før.

Skeptisk

Moen erkjenner at var skeptisk etter å ha gjennom de to-tre første månedene med nytt opplegg.

– Det tok litt tid å absorbere denne treningsmåten. Etter de to første månedene med trening under Renato, kjente jeg litt igjen følelsen som du får rett før du går på en treningssmell. Sakte, men sikkert begynte kroppen å tilpasse seg treningen. Det er vanskelig å si om jeg hadde klart dette om jeg hadde startet tidligere med dette opplegget. Det er ikke sikkert det hadde gått like bra om jeg hadde startet opp med dette opplegget da jeg var 20 år.

Han forteller også at det ikke har vært noe jobbing ved siden av.

– Jeg har også hatt mer tid til restitusjon fordi jeg ikke har jobbet deltid på dag som jeg gjorde så sent som i fjor. Det har gjort at jeg har kunnet fokusere kun på trening.

Og slik blir det framover?

– Jeg vurderte å jobbe noen timer i joggeskobutikken nå i jula, men planene måtte endres litt etter Fukuoka, sa Moen med et smil om munnen.

Kenya

På nyåret går turen til Kenya på ny. Det neste store målet er EM i Berlin i august. Der skal han løpe sin neste maraton.

– Mine to neste løp blir VM i halvmaraton i Valencia 24. mars, og så skal jeg forsøke å sette norsk rekord på 10.000 meter under Bislett Games 7. juni. OL i Tokyo i 2020 er det langsiktige målet, men samtidig er det kortsiktig. Jeg håper å kunne fortsette noen år til etter Tokyo. Jeg er ung som maratonløper ennå, i hvert fall i forhold til afrikanerne som ofte er mye eldre enn det de oppgir.

– Hvordan er det endelig å få litt oppmerksomhet?

– Jeg er komfortabel med å være en ensom sjel, men det er selvsagt gøy å få oppmerksomhet om det jeg holder på med. Det er ikke noe å legge skjul på. Det er artig at friidretten i Norge får oppmerksomhet, sier norsk friidretts nye maratonstjerne.

