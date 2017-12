Lille kvittet seg med suspenderte Bielsa

NTB Sport

Lille skrev i en kort uttalelse fredag at de har «terminert kontrakten» til den argentinske manageren.

Etter å ha endt på 11.-plass forrige sesong hentet Lille Bielsa med ambisjoner om å kvalifisere seg til mesterligaen.

Lille hentet mer enn et dusin nye spillere, men endte opp med å slite kraftig. Lille befinner seg på 18.-plass i Ligue 1 før lørdagens kamp mot Dijon.

Et firemanns trenerteam har styrt klubben mens Bielsa har vært suspendert.

Bielsa returnerte til Frankrike to år etter at han forlot Marseille etter en kontraktskrangel. Selv om han sa at han skulle signere en ny kontrakt, dro han etter bare en kamp i august 2015.

Et år senere stakk den temperamentsfulle manageren fra jobben i Lazio, kun to dager etter å ha signert i juli 2016.

