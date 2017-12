LeBron tangerte legenden Bird

NTB Sport

De to er på delt 6.-plass over spillerne med flest trippel-tosifret etter at James leverte 25 poeng, 12 returer og 12 assist. Cavaliers-superstjernen er stolt av det.

– Bird var en av de største basketballspillerne noensinne. Mange unge som ikke så ham tror han bare handlet om hoppskudd, men han gjorde så mye mer enn det. Han var en pasningsspiller, og han hadde snitt på tosifret antall returer. Han spilte tøft forsvar, sa James.

Han trakk fram Bird som en av spillerne han så opp til som ung gutt.

Torsdag møtte han for første gang det nye stjerneskuddet Lonzo Ball, som har sagt at James er spilleren han idoliserte som ung.

Enda bedre

– Det gjorde meg ydmyk å høre det, sa James om unggutten som yppet seg med 13 poeng, 11 returer og 8 assist for et Lakers-lag som ledet tidlig, men ikke kunne stå imot et av ligaens beste lag.

Cavaliers scoret tresifret antall poeng for 22. kamp på rad og vant for 16. gang på de 17 siste kampene. Laget tok sin 21. seier. Bare Boston Celtics (24), Golden State Warriors (23) og Houston Rockets (22) har flere.

– Det var kult å spille mot LeBron. Han er enda bedre på nært hold. Med størrelsen og farten må han være verdens beste spiller i øyeblikket, sa Ball.

Warriors i støtet

Golden State Warriors knuste Dallas Mavericks 112-97 og tok sin åttende strake seier selv om stjernen Stephen Curry og flere andre spillere er ute med skade. Kevin Durant noterte sesongbeste 36 poeng og hentet 11 returer.

Detroit Pistons brøt en tapsrekke på sju kamper etter å ha fått kraftig kjeft av trener Stan Van Gundy i kjølvannet av det forrige tapet. Atlanta Hawks ble slått 105-91 på bortebane.

New York Knicks vant byderbyet mot Brooklyn Nets 111-104 og tok sin annen borteseier for sesongen.

(©NTB)