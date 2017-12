Kristiansen: – Vi stopper aldri

NTB Sport

Det var med på å gi 32-23-seier og klart favorittstempel i søndagens finale.

– [endif]Det stemte bra for meg i dag, men vi hadde også et sinnssykt bra forsvar. Det er det som gjør at det sitter framover også, sier Veronica Kristiansen til NTB etter fem mål på seks skudd.

– [endif]Vi tok med oss det gode vi gjorde mot Russland, og så fortsatte vi med det i denne kampen. Det er veldig deilig å ha den gode starten vi fikk i dag. Vi fortsetter og stopper aldri.

Norge har et feilskjær i VM. Det var et tap (28-31) for Sverige.

– Hva slags beskjed fikk dere fra Thorir Hergeirsson etter den kampen?

– Han kan bli sinna han også og snakke litt høyt, men Thorir er veldig konstruktiv, sier Kristiansen til NTB.

