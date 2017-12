Kilde ble beste norske i Val Gardena

NTB Sport

Kilde kjørte en grei omgang og var 22 hundredeler bak vinneren Josef Ferstl fra Tyskland.

Østerrikerne Max Franz og Matthias Mayer ble nummer to og tre. De var 0,02 og 0,10 sekunder bak vinneren i mål.

Svindal ble nummer fem og seks i de to første super-G-rennene for sesongen. I Val Gardena gikk det ikke like bra resultatmessig. Svindal endte 0,60 sekunder vinneren Ferstl. Det ga 9.-plass da de 30 første hadde kjørt.

Det er blitt lite super-G-trening på ham grunnet kneskaden.

– Jeg gjorde en utaktisk utgang der oppe. Jeg skjønte at den feilen ville føre til at det ikke ble noen kjempetid. Det var helt greit i øvre halvdel, sa Svindal i pressesonen.

Når det gjelder kneet, kjentes det litt bedre enn for bare noen dager siden.

– Kneet er bedre. Det er bra progresjon og bedre enn i går. Det lover bedre for i morgen, men kjøringen i dag var ikke bra nok, sa Svindal til NTB.

Kjetil Jansrud gjorde en stor feil etter rundt et minutts kjøring, havnet ute i løssnøen og måtte nærmest tverrstille skiene før en portpassering. Det gjorde at han var over tre sekunder bak i mål. Jansrud var plassert som nummer 28 etter at de 30 første hadde kjørt.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte bra lenge, men så endte det med en feil også for hans del, og han kjørte ut.

Lørdag er det utfor i Val Gardena.

