Jørn Andersen er «Pyongyangs Mourinho"

NTB Sport

"José Mourinho er kjent for å bo på et luksushotell i Manchester, men det er ingenting mot Jørn Andersen. Han har en suite i Pyongyang», skriver byråets medarbeider som har intervjuet Andersen i Tokyo under det østasiatiske mesterskapet.

– Pyongyang er en svært rolig by. Den er veldig ren, og det er ingen kriminalitet. Jeg bor i en hotellsuite med min kone, og jeg lever i Pyongyang akkurat som jeg gjør i Europa, sier 54-åringen.

– Jeg tror de negative oppfatningene av hvordan livet er der kommer utenfra.

Østfoldingen som i sin aktive karriere ble målkonge både i norsk eliteserie og tysk Bundesliga har vært trener for klubblag i Sveits, Tyskland, Hellas og Østerrike. Han er gullklokkemann for Norges landslag, men siden 1993 har han vært tysk statsborger.

Overrasket

Han ble overrasket selv da han i mai i fjor fikk tilbud om å bli Nord-Koreas første utenlandske landslagssjef på over et kvart århundre.

– Da tilbudet kom, syntes jeg det var litt merkelig, men nå er jeg veldig fornøyd med at jeg takket ja, sier han.

– Spillerne er hyggelige, de jobber hardt og er alltid motivert for å trene. I Europa har jeg opplevd at spillerne sier «trener, jeg er sliten, jeg vil ikke jobbe i dag». Her er spillerne aldri slitne. De vil alltid jobbe og lære.

Nord-Korea møter Kina i siste kamp i det østasiatiske mesterskapet, etter å ha tapt 0-1 for både Japan og Sør-Korea. Laget er omgitt av strenge sikkerhetstiltak på grunn av den spente politiske situasjonen.

Brobygger

Tross ordkrigen mellom Nord-Korea og USA har Jørn Andersen et avslappet forhold til å jobbe i landet.

– Jeg vil ikke si for mye om det, for jobben min er fotballtrener, men jeg mener at sport kan bygge bro mellom ulike land, sier han.

– Nord-Korea bruker penger på sport. Spillerne bor i et stort treningssenter i Pyongyang. Jeg har to treninger med dem hver dag. Det er som å jobbe med et klubblag. Bare i helgene reiser de til klubbene for å få kamptrening. Det er nok det eneste land i verden hvor landslagssjefen kan jobbe på den måten.

Han legger ikke skjul på at det er utfordringer.

– Det vanskeligste er at jeg er alene her. Jeg har ingen assistent, ingen å diskutere med. Og så er spillerne koreanske, jeg europeisk. Vi tenker ikke alltid på samme måte, men jeg begynner å bli vant til det. Jeg må lytte til dem og ikke bestemme alt selv, sier han.

Ingen Kim-råd

Nord-Koreas tidligere landslagssjefer ga ofte æren for seirer til angivelige geniale taktiske råd fra landets leder. Andersen sier at Kim Jong-un aldri har gitt ham et eneste råd.

Manglende innblanding er nok blant årsakene til at Andersen tror Nord-Koreas landslag har en lys framtid.

– Sjansen til å kvalifisere seg for VM i Qatar i 2022 er veldig stor. Om de fortsetter å utvikle seg slik de har gjort under meg, mener jeg de vil være blant de fire eller fem beste lagene i Asia, sier han.

– Laget har tatt store steg, og det er en positiv følelse med tanke på framtiden.

(©NTB)