Hockeygutta med full kontroll mot Frankrike

Norge var en liten favoritt før fredagens kamp, og landslagssjef Petter Thoresen mente at den ville vinnes dersom de norske spillerne var ydmyke, gjorde ting riktig og spilte sitt eget spill. Slik ble det også.

– Vi startet veldig, veldig bra og dominerte førsteperioden. Det er fordi vi er skjerpet, skarpe og ydmyke. Vi var «på» stort sett i hele kampen, og det er jeg fornøyd med, sa landslagssjefen til NTB.

Brødrene Mathis og Ken André Olimb skinte igjen offensivt, og det var ikke tilfeldig at det var nettopp de som fikset de første to målene.

1-0 kom i overtall allerede etter 2.42 minutter ved Mathis Olimb på et distanseskudd. Etter 14 minutter doblet lillebroren ledelsen på en fantastisk pasning fra backen Stefan Espeland. Sistnevnte hamret pucken rett på køllebladet til Olimb, som bare trengte å styre den inn.

Overtak

I mellomtiden hadde Frankrike vært i overtall fem mot tre etter at Henrik Ødegaard og Ken André Olimb ble utvist for tripping med 19 sekunders mellomrom. Norge forsvarte seg godt, og solid burvokting av Henrik Holm sørget for at vertene kom seg gjennom undertallet uten baklengsmål.

Torsdag kom Frankrike tilbake til 2-2 etter å ha ligget under med to mål mot Slovakia, men det skulle ikke gå mot Norge. På tampen av første periode scoret Norge et noe heldig mål da Kristian Forsberg skjøt via kølla til Nicolas Ritz og mellom beina på keeper Sebastian Ylönen.

Scoringen kom etter fint forarbeid av Jonas Holøs. Kapteinen var nest sist på pucken ved både første og tredje scoring.

– I dag synes jeg det var klasseforskjell på lagene. Vi er mye bedre enn Frankrike i alle faser av spillet. Og jeg synes det er bra at vi klarer å holde koken i 60 minutter, at vi holder tett hjemover og ikke begynner å tulle, sa Holøs til NTB.

Rosseli-perle

Kampen ble punktert da Mats Rosseli Olsen bestemte seg for å gå på et soloraid på høyrekanten fem minutter ut i annen periode. Frölunda-spilleren lurte franskmennene med kvikk kølleføring og hamret inn 4-0 via stolpen.

Det var liten tvil om at franskmennene ikke bød på samme motstand som det russiske laget som slo Norge 4-3 fredag. De norske spillerne fikk styre det meste på hjemmeis og trygget komfortabelt inn til seier 6-0.

Alexander Reichenberg og Christian Kåsastul scoret de to siste målene. Dermed tegnet seks ulike spillere seg på scoringslista.

– Det er moro og viktig for landslaget at flere får den godfølelsen. Det norske laget har ikke bare en førsterekke, det er mange som kan bidra med målpoeng, sa Petter Thoresen.

God Holm

Keeper Henrik Holm skal også ha sin del av æren for at seieren ble av det overlegne slaget. Stavanger-målvakten stoppet alle de 17 skuddene han fikk mot seg og høstet flere ganger jubel fra publikum.

Lørdag spiller Norge mot Slovakia, som stiller med en tropp tilnærmet lik den nasjonen vil stille med i OL. Da får de norske isheltene nok en god test før vinterens store høydepunkt i Sør-Korea.

– Der vet vi at vi møter et lag som er ekstremt bra på å forsvare seg og dyktig til å kontre. Vi må være påskrudd i morgen, for da blir vi straffet på overganger om vi gjør feil med pucken.

