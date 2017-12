Haugen falt av i Andalo

NTB Sport

Haugen hadde bare 32. beste tid i finaleomgangen og endte 2,12 sekund bak den slovenske vinneren Meta Hrovat.

Etter første omgang var Haugen bare 18 hundredels sekund bak Hrovat og lå an til å kunne kjempe om seieren. Til slutt fulgte sveitserne Simone Wild og Rahel Kopp nærmest vinneren, men begge var slått med over ett sekund.

Marte Monsen ble nummer 31 og Kajsa Vickhoff Lie nummer 33, nøyaktig de samme plasseringer de hadde etter første omgang.

Øvrige norske kjørte ut i den første omgangen torsdag, og Guro Hvammen måtte overnatte på sykehus etter å ha pådratt seg hjernerystelse i sitt fall.

Det var værforholdene med snøbyger og dårlig sikt som gjorde at finaleomgangen måtte utsettes til fredag. Det er meningen at det skal gjennomføres ytterligere et storslalåmrenn senere fredag.

