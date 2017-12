Graabak best i bakken

NTB Sport

Han hoppet 98 meter i Ramsau, fikk gode stilpoeng og toppet lista foran lagkameraten Jarl Magnus Riiber og tyske Luis Lehnert.

Riiber, som er den beste hopperen i kombinertverdenscupen, startet to avsatser under de andre og ble kompensert 7,3 poeng for det. Hans hopp på 93,5 meter var likevel ikke nok til å straffe Graabak, som slo ham med to tidels poeng.

Jan Schmid på 9.-plass hoppet også godt. Øvrige nordmenn i aksjon i Ramsau var Espen Bjørnstad (20), Magnus Moan (32) og Espen Andersen (37).

Den provisoriske konkurranseomgangen får vanligvis liten oppmerksomhet, men den kan være viktig. Skulle lørdagens hopprenn av en aller annen grunn bli avlyst, vil Graabak gå først ut på 10-kilometeren.

Omgangen tjener også som kvalifisering til rennet, og de 50 beste får delta lørdag.

