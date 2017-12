Fra EM-fiasko til drøm om VM-finale 

NTB Sport

Det blir i så fall den første gullkampen de spiller siden EM-finalen i 2010 (tap for Norge)

– Frankrike er favoritt. De har vært i denne situasjonen flere ganger. Vi kjenner ikke noe press. Det ligger på Frankrike, sier Sveriges trener Henrik Signell.

– Ha ha, vi kjenner ikke noe press. Vi er bare glade for å være her, kontrer Frankrikes suksessrike trenerveteran Olivier Krumbholz ifølge Aftonbladet.

Sverige startet VM med tap for et svakt polsk lag. Skulle dette mesterskapet bli en forlengning av et elendig hjemme-EM året før?

Det var det mange som trodde. Svensken ble bare nummer fire i sin hovedrundegruppe i fjor. Dermed ble det verken plass i semifinalen eller kamp om 5.-plassen i Göteborg.

Men Sverige snudde alt i VM og har vunnet seks kamper på rad etter åpningssmellen, deriblant en giganttriumf over Norge.

Sverige spiller senkamp med avkast 20.45 fredag. Frankrike blir favoritt. Det er ikke et lag på høyde med de aller beste franske utgavene, men godt nok til å sette Sverige under et fysisk press fra start til mål.

(©NTB)