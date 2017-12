Eirik Koren ny sportsdirektør for Discovery

NTB Sport

– Det smeller godt når OL blir det første jeg leder i denne jobben. Men jeg har jobbet med så godt som samtlige vinter-OL siden Salt Lake City i 2002, etter at jeg kom til NRK i 2000, og jeg får lede et lag som har jobbet med OL flere ganger før, sier Koren i en pressemelding.

– Jeg er trygg på at vi skal kunne levere et minst like godt OL som NRK og TV 2 har levert før oss.

Discovery-eide TVNorge og Eurosport skal vise vinterlekene i Sør-Korea i februar.

Koren er ikke helt ukjent med sin nye jobb. Han har vært konstituert sportsdirektør siden juni, og han kom inn som produksjonssjef i Eurosport Norge i 2015. Han har bred produksjons-, leder- og medieerfaring fra NRK, TV 2 og eget selskap.

– Eirik har lang redaksjonell erfaring og har i tillegg et stort ledertalent. Han er også godt bevandret i rettighetslandskapet, sier Discovery-sjef Tine Jensen.

– Han representerer også den nye generasjonen medieledere, som tenker innhold og publisering på alle plattformer. Jeg er glad for at det er han som skal lede oss gjennom OL i Pyeongchang, som mest sannsynlig blir de mest digitale lekene noen gang vist på TV.

Koren tiltrer i stillingen i januar.

