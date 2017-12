Brasils fotballpresident suspendert av FIFA

NTB Sport

Del Nero har beholdt posisjonen sin i Brasils fotballforbund selv om han i 2015 ble siktet for økonomisk kriminalitet av amerikanske myndigheter.

FIFA opplyste fredag at Del Nero er suspendert fra alle fotballrelaterte aktiviteter mens han etterforskes av den etiske komiteen. I første gang gjelder det i 90 dager, og det kan eventuelt forlenges med 45 dager.

Del Nero flyktet fra Zürich i mai 2015 da flere av hans FIFA-kolleger ble pågrepet på oppdrag fra amerikanske myndigheter. Han trakk seg fra FIFA-styret etter å ha mistet flere møter og ble så siktet for korrupsjon.

Brasil har ikke villet utlevere ham til USA.

FIFA har ikke gjort det klart hva som foranlediget fredagens avgjørelse, men Del Nero ble nevnt i rettssaken mot tre andre tidligere FIFA-ledere i New York.

Under prosedyrene torsdag sa forsvareren til Brasils tidligere fotballpresident José Maria Marin at hans klient var uskyldig og at det i virkeligheten var Del Nero som trakk i trådene og innkasserte bestikkelser.

