Sjokkert dansk håndballekspert: – Resten av VM blir oppvisningskamper for Norge

NTB Sport

Han har vært med i topphåndballen som trener og TV 2 Danmark-ekspert i flere tiår. Når Nygaard snakker, er det lurt å lytte.

– Jeg er faktisk stadig vekk litt i sjokk, sier Nyegaard nesten halvannen time etter kampslutt da Norge slo Russland hele 34-17 onsdag.

– Det var så suverent, så klinisk, så sublimt. Det var nesten på nippet til å bli frastøtende, sier Nyegaard til NTB.

– Norge har jo det Danmark ikke har, nemlig føtter. De norske spillerne er så raske og flinke til å skifte retning. Og i tillegg har spillere som Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk også et blikk som går begge veier.

En vegg

– Katrine Lunde hadde nær 60 i redningsprosent, men det var jo nesten ikke store redninger. Det var et norsk forsvar som helt nektet russerne å skyte med kvalitet.

Oppvisningen kom i kamp sju, og det imponerer dansken.

– At Norge kunne prestere på dette nivået så sent i turneringen, er sterkt. De utelukket jo russerne helt fra å skape en fysisk kamp fordi de var hurtigere i tankerekken i angrep. Og så gjorde Norge nesten ikke feil, sier Nyegaard og rister litt på hodet.

Sikker vinner

– Kan Norge tape i semifinale og finale?

– Nei, Norge kan ikke tape for Nederland i semifinalen. Jeg tror også det blir Frankrike i finalen. Etter det jeg så av Norge i dag (kvartfinale), så sier det oppe i mitt hode: Det blir ikke noe semifinale eller finale i VM: Det blir to oppvisningskamper for Norge, sier Nyegaard.

(©NTB)