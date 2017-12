Reinkind og «løvene» tilbake på topp

NTB Sport

Med seieren gikk «løvene» forbi motstanderen og inntok tabelltoppen i Bundesliga, ett poeng foran hovedstadslaget.

– Fra start til slutt, i forsvar og angrep, var spillet deres en åpenbaring, sa en imponert Füchse-keeper Silvio Heinevetter.

Reinkind bidro med to scoringer, mens islendingen Gudjón Valur Sigurdsson scoret hele ti ganger fra venstrevingen.

– Noen ganger er det slik at det ene laget lykkes med alt, det andre med ingenting. Slik var det i dag, sa Löwen-kaptein Andy Schmid.

Allerede etter 20 minutter ledet hjemmelaget med sju mål.

Treneren fortsetter

Dagen ble ikke dårligere for Rhein-Neckar Löwen da det etter kampen ble klart at trener Nikolaj Jacobsen fortsetter i klubben.

– Jeg blir her til 2019, det er 100 prosent sikkert, sa dansken til Sky.

Jacobsen er dansk landslagssjef ved siden av trenerjobben i Mannheim-klubben. Nylig har det vært spekulert i at han ville slutte i klubblaget til sommeren fordi belastningen med to jobber er for stor.

– Jeg har gitt klubben mitt ord om at jeg går kontrakttiden ut, og mitt ord bryter jeg aldri, sa han.

Minden tapte

Kiel har hatt en problematisk sesong så langt, men slet seg til 30-27 over Minden og har heng på tetsjiktet. Laget er på femteplass fem poeng bak lederlaget.

Christoffer Rambo var Mindens toppscorer med fire mål, mens Magnus Gullerud scoret to.

