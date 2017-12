Ny svenske til Sparta

NTB Sport

26-åringen er blitt fristilt fra sin engelske klubb Milton Keynes Lightning. Mandag er han på plass i byen ved Glommas bredder. Karlsson er forward og har scoret to mål og stått bak 6 assist på 23 kamper for sin engelske klubb denne sesongen.

– Det var både det økonomiske og trivsel som gjorde at jeg valgte ikke å bli i Milton Keynes. Jeg er veldig glad for at jeg nå har fått sjansen i Sparta, og den skal jeg virkelig ta vare på, sier Karlsson til avisen.

Sparta holder annenplassen i eliteserien, men er hele 11 poeng bak Storhamar. Sparta møter Lørenskog neste torsdag i sin første kamp etter landslagspausen.

