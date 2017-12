Mindre reising skal hjelpe Svindals kne

NTB Sport

Onsdag og torsdag har Svindal tatt det med ro i utfortreningene i italienske Val Gardena for å spare kneet, som han fortsatt kjenner smerter i etter operasjonen.

– Det er ikke smertene som er så ille. Det som er ille er hvis vi ikke har kontroll på hevelsen. Hvis man kjører med for mye hevelse er det farlig. Det er det som er avgjørende for hvor mange renn jeg kan kjøre og når jeg må ta pause, sier Svindal til NTB.

Og pause må han ta når hevelsen er så stor at støtteapparatet gir beskjed om at det ikke er forsvarlig å kjøre. Om det blir i Wengen, Kitzbühel eller Garmisch er derfor umulig å si.

– Det er det på en måte kneet som bestemmer, sier Svindal som har tro på at han nå får stabilisert kneet, slik at det muligens kan bli bedre fram til OL.

Tror på bedring

– Jeg har et håp om at jeg får stabilisert det nå, sier han og forklarer at han kjente smerter før rennene i Beaver Creek, etter å ha reist fra Lake Louise der han gjorde sitt konkurransecomeback.

– Det var allerede litt hovent i Beaver Creek, og derfra var det en lang reise hjem til Europa. Men nå skal jeg være i Europa helt fram til avreise til Sør-Korea. Det bør gi bedre forutsetninger for at jeg kan holde det i sjakk når jeg ikke skal reise så mye.

– Hvor stor er prosentsjansen for at du deltar i OL?

– Den er høy, sier Svindal.

Psyker seg opp

Under utfortreningene i Val Gardena har Svindal tatt det rolig for å spare kneet.

– Jeg har jo litt vondt når jeg kjører, så jeg må bare psyke meg opp enda mer slik at jeg ikke lar meg forstyrre av det, sier han og legger til at dagene etter Beaver Creek for det meste er brukt i sofaen eller på spinningsykkel.

Kneskaden er alvorlig, og det var en periode ikke sikkert at han kunne stå på ski igjen. I dag kjører Svindal fortsatt med smerter i kneet, men det er håndterbart.

– Men jeg trenger ikke uflaks.

