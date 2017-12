Lønnskutt for alpinansatte i skiforbundet

NTB Sport

Kuttet ble gjort for å spare nok kostnader slik at alpinistene ikke ble rammet av den økonomiske situasjonen.

– Det jeg kan bekrefte er at det er gjennomført et felles kutt i lønn for alle ansatte på verdenscuplagene og i administrasjonen. Istedenfor å måtte kutte ansatte eller aktivitet, så gjorde vi et felles løft for økonomien, skriver sportssjef Claus Ryste i en tekstmelding til NRK.

Ifølge Ryste gjaldt lønnskuttet på 35 prosent bare den ene måneden. NRK skriver at det ligger an til at støtteapparat får tilbake tapt inntekt fra november på nyåret.

– Jeg må si at det er smidig at de går med på løsningen. Det er bra at de får igjen lønna i januar, sier Aksel Lund Svindal til statskanalen.

Leder for alpinkomiteen i skiforbundet, Ola Evjen, har ikke villet kommentere saken overfor NRK. Det samme gjelder NSFs kommunikasjonssjef Espen Graff.

