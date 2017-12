Jansrud tok en kaffepause under utfortreningen

NTB Sport

Torsdagstreningen ble preget av mye tåke og mange utsettelser. Til slutt måtte arrangørene se seg nødt til å flytte målgang lenger opp for å unngå tåken.

Matthias Mayer var raskest med 1.58,64, mens nordmennene ikke maktet å hevde seg i toppen. Aleksander Aamodt Kilde ble beste norske på sjetteplass, 1.40 bak Mayer.

De ni første utøverne hadde kommet seg ned til mål da Jansrud satte utfor torsdag. Han kom seg omtrent halvveis før han fikk se det gule flagget som betyr at han må stoppe.

For mye tåke gjorde at arrangørene ikke ville sende nordmannen lenger ned. Det gjorde også at de resterende løperne kun fikk kjøre toppartiet.

– Det er jo irriterende når man er i sonen, men samtidig var det en veldig god avgjørelse, sier Jansrud til NTB etter å ha fullført hele løypa på 30 minutter og 25 sekunder.

– Jeg tenkte å vente i løypa, men så ble tåka liggende. Så da gikk jeg inn med en i arrangørstaben og tok en kaffe, forteller han.

Også Aksel Lund Svindal endte langt bak. Han valgte ifølge VG å kjøre utenfor den oppsatte løypa for å spare sitt trøblete kne. Han endte til slutt over seks sekunder bak Mayer.

