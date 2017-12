Immobile sendte Lazio videre

NTB Sport

Dermed ble det hjemmeseier til det høyest rangerte laget i alle de fire åttedelsfinalene som ble spilt denne uken. Lazio ga seg selv den enkleste reisen.

Immobile scoret ledermålet etter drøyt ti minutter, mens Felipe Anderson og et selvmål av Agostino Camigliano punkterte kampen før det var spilt 37 minutter.

Paolo Bartolomei tente et lite håp for gjestene med sin redusering rett før pause, men flere Cittadella-mål ble det ikke. I stedet fastsatte Immobile resultatet i sluttminuttene.

Lazio møter Fiorentina i kvartfinalen. Firenze-laget vant onsdag 3-2 over Sampdoria. Det er også klart for Milano-derby mellom Milan og Inter i kvartfinalen. Inter trengte straffespark for å slå ut Pordenone fra nivå tre.

De fire siste kampene i åttedelsfinalene spilles neste uke. Da skal blant andre Juventus i aksjon.

(©NTB)