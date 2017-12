Froome: – Jeg har ikke brutt noen regler

NTB Sport

Onsdag kom nyheten om at Froome hadde for høye verdier av salbutamol under Vueltaen. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) bekreftet at både A- og B-prøven viste en konsentrasjon på 2000 nanogram per milliliter, mens regelverket har en grenseverdi på 1000.

Salbutamol er et vanlig virkestoff i astmamedisin. Stoffet i seg selv er ikke ulovlig, men Froomes høye konsentrasjon har fått UCI til å se på saken. Briten er ikke suspendert, men blitt bedt om å forklare seg.

– Jeg forstår at dette kom som et stort sjokk for folk, men jeg har absolutt ikke brutt noen regler, sier Froome i et intervju gitt til BBC.

32-åringen har hatt astma siden han var barn. Han forklarer at symptomene ble verre under Vueltaen og at han derfor økte medisinbruken etter råd fra laglegen.

– Jeg har vært profesjonell syklist og behandlet astmaen i ti år nå. Jeg kjenner reglene, og jeg vet hva grenseverdiene er. Jeg har ikke tatt mer enn det som er tiltatt. Rutinene er ganske klare når jeg bruker inhalatoren. Jeg har gitt all informasjon til UCI.

Sykkelsporten har vært gjennom en rekke dopingskandaler opp gjennom årene. Froome forstår at saken hans vekker mye oppmerksomhet. Briten har vunnet Tour de France fire av de fem siste årene.

– Jeg forstår reaksjonene, spesielt med tanke på historien. Men dette er ingen positiv dopingprøve. Sykkelsporten har kommet seg gjennom en veldig mørk fortid, og jeg har gjennom hele min karriere prøvd å vise at ting er annerledes nå, sier Froome.

(©NTB)