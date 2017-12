Avlyst super-G-renn kjøres i Val d`Isère lørdag

NTB Sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyste om endringene etter at torsdagens utfortrening måtte avlyses på grunn av kraftig snøfall og sterk vind.

Værprognosene er ikke lystige. Utforen kan kun kjøres om det har vært minst én trening i forkant. Opprinnelig skulle utforrennet i Val d`Isère gå lørdag, men i stedet blir det super-G. FIS benytter anledningen til å få avviklet rennet som ble avlyst i St. Moritz sist søndag.

Det kan dermed ligge an til at verdens beste kvinnelige fartsalpinister skal kjøre to super-G-renn i den franske skimetropolen. Super-G sto fra før på søndagsprogrammet.

(©NTB)