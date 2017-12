Skadefritt Norge før Russland-kampen

NTB Sport

Det bekrefter landslagslege Anne Froholdt overfor NTB.

– Ingen sykdom og ingen oppblussing av småskader. Alt ser bra ut. Vi var ute og spiste i går, men ingen er blitt matforgiftet etter det, sier Froholdt.

Det var foran Norges gruppespillskamp mot Polen at Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen fikk trøbbel etter et pizzamåltid ute på en «fridag». Om natten våknet de begge med magesmerter, og det endte med at de begge måtte stå over kampen mot Polen. Norge vant uansett kampen 35-20.

Det er ventet at det blir langt jevnere når Norge møter Russland senere onsdag. Da er det i tillegg snakk om vinn eller forsvinn. Norsk tap betyr at turneringen er over.

