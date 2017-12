Norge smadret Russland med 34-17 i VM, møter Nederland i semifinale

NTB Sport

Lunde hadde fenomenale 58 i redningsprosent i første omgang der avgjørelsen falt med 15-8 til Norge. Hun blir 38 år i mars, og det er 14 sesonger siden hun debuterte i mesterskap med et tungt tap mot Ukraina.

Oppvisningen hennes onsdag var av det svette slaget. Kaptein Stine Bredal Oftedal var også helt strålende god far start til mål.

Russland ble ydmyket i det mange anså som den moralske VM-finalen.

Russernes trener Jevgenij Trefilov kjeftet og smelte på sidelinjen. Han har ikke vunnet VM siden 2009 og må vente to år på neste sjanse.

Krise

Russland hadde et mareritt av en første omgang med 12 tekniske feil. På sine første ti første ballbesittelser scoret russerne én gang, bommet på fire skudd og kastet vekk fem baller. Den perioden kan vises som skrekkfilm på et trenerseminar.

Hovedgrunnen til åpningskollapsen var et norsk panserforsvar og Lunde. Den kombinasjonen ga 8-2-ledelse, så en kort dupp i form og takk og farvel inn mot pausen. Da førte Norge med hele sju måls margin.

Det gnistret av det norske angrepsspillet. Heidi Løke og Nora Mørk var også i superslag.

Bak dem var det prestasjoner som bidro til at denne kampen er av de aller beste kvinnelandslaget har spilt noen gang.

Uslåelige?

Nå ser det ut som rake veien mot VM-gull for Norge. Hvem skal stå imot dette laget når forsvaret sitter som nå?

Svaret de fleste eksperter har, er et klart og tydelig «ingen».

Nederland er neste for Norge. Nederlenderne slo Tsjekkia 30-26 i sin kvartfinale. Nederland ser mindre skarp ut nå enn for et år siden. Derfor går Norge på banen i Hamburg fredag 17.30 som kjempefavoritt.

Mørk og co. kan senke de oransje for fjerde gang i mesterskap på to år To av disse kampene har vært finaler (VM 2015 og EM 2016).

Tilbake

Kvartfinalen var også et revansjeoppgjør fra OL-semifinalen i fjor. Den gikk til ekstraomganger før russerne vant med ett mål.

Aldri før har et norsk lag grått så mye og lenge etter et tap. Det gikk så langt at landslagssjef Thorir Hergeirsson til slutt reagerte og sa at nok er nok.

Etter den stygge glippen mot Sverige (28-31) i gruppespillet forrige uke, fikk den norske troppen seg en real vekker. 80-prosentforsvar holder ikke om det skal bli VM-gull.

Rush

Norge har vært i hele 19 finaler i OL, VM og EM. Den første kom i 1992 og ga tap for Sør-Korea i Barcelona-OL. Disse gullkampene er endt med 12 gull og sju sølv for det norske laget.

Hergeirsson er mannen bak seks av titlene. De har han sikret på bare ni mesterskap. Det gir en gullmedaljeprosent på 66,6.

Den kan bli enda bedre søndag, og aller mest smakfullt hadde nok en finaleseier over Sverige gjort seg for Hergeirsson.

Svenskene møter Frankrike i sin semifinale. Sveriges VM-suksess kan fort vekk stoppe der.

(©NTB)