Ni poengs luke for Bayern München

Robert Lewandowski ble matchvinner med sin 1-0-scoring etter en times spill i München. Köln har tatt like mange poeng på hele sesongen som Bayern tok onsdag, men forsvarte seg godt.

Birk Risa var ubenyttet reserve for Köln og fikk fra benken se lagkameratene gjøre en av høstens beste prestasjoner, men uten at laget var i nærheten av å sprekke nullen i seierskolonnen.

Sist helg mistet Köln 3-0-ledelse og tapte 3-4 for Freiburg.

Bayern hadde allerede sikret seg den prestisjetunge tittelen som "høstmester", men fortsetter å øke forspranget til rivalene.

Schalke er nytt lag på 2.-plass etter sin 3-2-seier over Augsburg. Gjestene hentet opp to måls ledelse, men Daniel Caligiuri avgjorde for Schalke med et straffespark i det 82. minutt.

RB Leipzig ble dermed skjøvet ned fra 2.-plassen på tabellen. Laget er ett poeng bak Schalke og dermed 10 bak Bayern.

Hertha-seier

Med Rune A. Jarstein i mål tok Hertha Berlin en viktig 3-1-seier over Hannover som løftet laget bort fra bunnstriden og mot tabellens midtsjikt. Salomon Kalo (2) og Jordan Torunarigha scoret målene.

Iver Fossum spilte en omgang som innbytter for Hannover, mens Per Ciljan Skjelbred måtte heie på Hertha fra benken.

Leverkusen klatret til fjerdeplass med 1-0-seier over nestjumbo Werder Bremen. Hoffenheim var på 3.-plass et par timer, men avsluttet serierunden som nummer fem etter at Schalke og Leverkusen gikk forbi.

Vant uten Nordtveit

Mark Uth skjøt Hoffenheim til tre nye poeng da Stuttgart ble slått 1-0 i lokaloppgjøret onsdag. Det var hans åttende mål for sesongen.

Opptakten til kampen var vanskelig for Hoffenheim, på grunn av mediespekulasjoner om at suksesstrener Julian Nagelsmann er på vei til Borussia Dortmund.

Del av bakgrunnen for det var at Nagelsmann satt på tribunen da Dortmund tirsdag tok sin første seier siden september. Det forklarte han troverdig nok med at de gulsvarte er Hoffenheims neste motstander.

– Jeg gjorde jobben min og godtar ikke å bli kritisert for det, sa han.

Håvard Nordtveit var ikke i Hoffenheim-troppen onsdag.

