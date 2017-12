Mørk og Bredal måtte klype seg i armen etter VM-utklassing

NTB Sport

– Det er faktisk litt slik at jeg lurer på om dette er riktig underveis, sier Stine Bredal Oftedal til NTB.

Hun var banens offensive gigant med åtte mål

– Jeg var sikker på at vi skulle vinne og hadde en god følelse. Jeg var også overbevist om at det skulle bli en jevn kamp. Der bommet jeg.

Bestevenninnen Nora Mørk (ni mål) var også litt merket etter storseieren.

– Når vi slipper inn bare 17 mål mot et slikt hurtig og godtspillende lag, så man bare klype seg litt i armen, sier Mørk til NTB.

– Spør du russerne, vil de nok si at dette gjorde vondt. Vi fightet for hverandre. Det var perfekt. Jeg har aldri opplevd at slikt forsvarsspill i min tid på landslaget. Og mot slutten stakk vi av og vred kniven litt rundt.

Norge møter Nederland i semifinalen fredag.

– Nå skal vi glede oss over dette før vi begynner jobben med Nederland. Vi skal ikke tro at denne kampen mot Russland, var den vanskeligste i VM, sier Oftedal.

Norge har slått nederlenderne i tre medaljekamper de to siste årene. Nederland ble trolig skikkelig skremt av oppvisningen i 34-17-seieren.

