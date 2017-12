Løke om snille Trefilov: – Ville ikke fungert i Norge 

NTB Sport

VM-kvartfinalen mellom Norge og Russland mønstrer to vidt forskjellige trenere.

Den relativt rolige Thorir Hergeirsson mot Trefilov, mannen man nesten frykter skal klappe til egne spillere under timeoutene.

– Han har skapt resultater. Så den trenerstilen har lyktes i Russland. Jeg spilte sammen med russiske Anna Sen i Györ. Hun sa at når han var på banen, kunne du absolutt høre litt av hvert. Utenfor skal Trefilov være veldig hyggelig, sier Løke til NTB.

Annen kultur

– Trefilov gjør jo åpenbart mye riktig. Det er en litt annen trenerstil i Øst-Europa. Den hadde ikke passet i Norge, fortsetter hun.

– Det er nok i Russland litt som i Ungarn. Der er jentene helt vant til et hardere og strengere regime enn vi er i Norge. Hos oss er Thorir (Hergeirsson) og Mia (Hermansson Högdahl) veldig inkluderende. Mens i Russland er det kanskje slik at treneren er sjefen. Han bestemmer, og ferdig med det. Man skal kanskje ikke ha så mange innspill.

Vinner Norge, venter semifinale mot enten Nederland eller Tsjekkia.

Lever i skyggen

Løke fylte 35 år tirsdag. Hun har med yngstesønnen Oscar (født 30. juni) og samboer Bjørn under hele VM. En spa-presang fra kjæresten dumpet inn på morgenkvisten.

Mest av alt vil Løke ha med et nytt gull hjem.

– Jeg er i fysisk toppform og klar når jeg får sjansen. Mitt motto er at Thorir (Hergeirsson) skal stole på at han får det han vil når jeg måtte komme på banen. Jeg lever godt med at Kari (Brattset) har gjort det så bra her. Laget er det viktigste, sier Løke til NTB.

