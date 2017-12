Ishockey: Uklare signaler fra KHL om OL

NTB Sport

I en uttalelse fra ligaen heter det at tirsdagens melding ble publisert ved en feil. Ifølge KHL-sjef Dmitrij Tsjernysjenko vil man ikke ta noen avgjørelse før man ser hvor mange russere som får klarsignal til OL-deltakelse.

For en måned siden truet KHL med å nekte alle sine spillere OL-spill dersom Russland ikke fikk delta i OL som egen nasjon og under eget flagg.

Forrige uke besluttet IOC å suspendere Russlands OL-komité som følge av avsløringene om organisert dopingjuks, og Russland får ikke delta i vinterlekene som egen nasjon.

Fram og tilbake

Derimot åpnes det for at individuelle russere kan godkjennes som OL-deltakere dersom de oppfyller visse betingelser. De skal da konkurrere som "olympisk utøver fra Russland" og under OL-flagget.

Tirsdag meddelte Russlands OL-komité at den støtter utøvere som ønsker å benytte seg av dette, og samme dag kom beskjeden om at KHL ikke ville legge hindringer i veien.

Nå er det likevel ikke sikkert at Patrick Thoresen og andre KHL-spillere får ligaens velsignelse for OL-spill.

Alvorlig

Et OL uten KHL-spillere vil redusere turneringens kvalitet betraktelig. Allerede har mange lag mistet en rekke av sine beste spillere ettersom NHL denne gang ikke avgir spillere til OL.

I motsetning til NHL har KHL lagt inn en OL-pause i sitt grunnserieprogram, så et eventuelt OL-nei vil være en ren reaksjon på IOCs behandling av russiske utøvere.

