Ingen IOC-bekymring for Tokyo-OL

Coates leder koordineringskommisjonen, og han sa etter en tre dagers inspeksjonstur at han ikke har noen bekymring med tanke på forberedelsene.

– Vi fikk rapporter om framgangen i byggingen av anleggene, og det er et område vi overhodet ikke er bekymret for. Japan holder alle de oppsatte fristene, og jeg ser ingen grunn til at et så sofistikert land ikke skal fortsette å gjøre det, sa australieren.

Japan fikk kritikk etter at de opprinnelige planene for lekenes hovedarena ble vraket av statsminister Shinzo Abe for to år siden. Årsaken var sterke reaksjoner i folket på den opprinnelige prislappen på 2 milliarder dollar.

Siden har planleggingen og byggearbeidene kommet på sporet, og nylig ble lekenes første nybygde permanente arena åpnet i Musashino vest i Tokyo. Den hallen skal romme badmintonturneringene og fektingen i moderne femkamp.

IOC har jobbet med arrangøren for å redusere kostnadene for lekene, og Coates sa at det arbeidet fortsetter.

– Vi vil fortsette å lete etter muligheter for kostnadsreduksjoner. Neste versjon av budsjettet vil være ferdig før årsskiftet, og vi får se det når vi kommer til Pyeongchang i februar, sa han.

