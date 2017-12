Hoffenheim klatret til tredjeplass

NTB Sport

Den 25-årige spissen scoret vinnermålet etter fint forarbeid av den tsjekkiske høyrebacken Pavel Kaderábek, som reagerte raskest etter at en mislykket klarering av Benjamin Pavard traff stolpen.

Uth scoret sitt åttende mål for sesongen.

Stuttgart jaget desperat utligning på overtid, og keeper Ron-Robert Zieler gikk opp på et hjørnespark. Det straffet seg nesten da Hoffenheim kontret og Andrej Kramaric sendte ballen i tomt mål. Imidlertid ble scoringen annullert fordi Kramaric ble utålmodig og løp i offside.

Opptakten til kampen var vanskelig for Hoffenheim, på grunn av mediespekulasjoner om at suksesstrener Julian Nagelsmann er på vei til Borussia Dortmund.

Del av bakgrunnen for det var at Nagelsmann satt på tribunen da Dortmund tirsdag tok sin første seier siden september. Det forklarte han troverdig nok med at de gulsvarte er Hoffenheims neste motstander.

– Jeg gjorde jobben min og godtar ikke å bli kritisert for det, sa han.

Håvard Nordtveit var ikke i Hoffenheim-troppen onsdag.

