Abbingh skjøt Nederland til VM-semifinale

NTB Sport

Nederlenderne gnistret ikke særlig. De slet lenge med å hekte av Tsjekkia selv etter å ha fått 7-1-ledelsen ganske fort.

Venstreback Lois Abbingh var kampens store spiller med 14 mål.

Nederland spilte finale i VM 2015 (tap for Norge) og EM 2016 (nytt tap for Norge). I fjorårets OL ble det bronsekamp og nytt tap for Norge.

Nederlenderne møter vinneren av oppgjøret mellom Russland og Norge i fredagens semifinale.

Kvartfinalen gikk for kun 1/4 fullsatt hall i Magdeburg. Kvinnehåndball pirrer ikke tyskerne så mye, og ekstra lite nå som deres eget lag er utslått.

(©NTB)