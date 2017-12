Tyson Fury får bokse igjen

NTB Sport

Fury har gått med på en toårig utelukkelse, men den gjøres gjeldende fra desember 2015 og løper ut onsdag. Dermed kan han gå i ringen så snart han sikrer seg profflisens.

– Gjett hvem som er tilbake? tvitret Fury tirsdag, med emneknaggen #returnofthemac.

29-åringen har ikke bokset en proffkamp siden han sensasjonelt beseiret Vladimir Klitsjko i november 2015 og erobret tungvektstitlene til WBA, WBO og IBF.

Innviklet sak

I februar samme år hadde Tyson Fury og hans fetter Hughie testet positivt på steroiden nandrolon, men Storbritannias antidopingbyrå anmeldte dem først i juni 2016.

Fire måneder senere inndro britiske boksemyndigheter profflisensen til Tyson Fury, som da hadde gitt fra seg VM-titlene og søkt behandling for mentale problemer.

Både Hughie og Tyson Fury har benektet å ha dopet seg med vilje. De påstår at den positive prøven var resultat av at de hadde spist et villsvin.

Saken ble komplisert av at Tyson i september i fjor testet positivt på kokain. Senere medga han at han brukte det narkotiske stoffet som følge av depresjon knyttet til skade og dopingsaken.

– Bruddet på antidopingreglementet anses som bevist, innvendingene frafalles, og Hughie og Tyson Fury utestenges begge i to år, meldte UKAD i en uttalelse.

– Straffen gjøres gjeldende fra 13. desember 2015 og utløper derved ved midnatt 12. desember 2017.

Joshua neste?

Boksernes resultater i stevnet de ble testet blir strøket, men senere kamper, deriblant Tyson Furys seier over Klitsjko, blir stående.

IBF- og WBA-mester Anthony Joshuas promotor sa i oktober at han ønsker å se en britisk storkamp mellom Joshua og Fury, og allerede tirsdag tvitret Fury sin første utfordring til Joshua.

– Jeg kommer og tar deg, punk. Ingen skal stå i veien for meg nå, skrev han.

