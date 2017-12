Thorstvedt om King: – Usannsynlig med 16 mål

NTB Sport

Det var i høst at TV 2s Thorstvedt på bakgrunn av et anerkjent britisk analyseverktøy påpekte at Kings uttellingsprosent på «vriene» sjanser var ekstremt høy forrige sesong. Det fikk King til å tenne på et par av pluggene.

To scoringer følger skjemaet fra i fjor. Så slo King til med 13 scoringer fra nyttår og inn og endte på 16.

– Han hadde vel det samme antall mål (to) på denne tiden i fjor. Sjansen for at han skal greie å putte så mange (resten av sesongen), er vel relativ liten statistisk. Det viktige er jo å klare og gjenskape dette. Jeg synes at Joshua er en internasjonalt toppspiss.

– Han er viktig for Bournemouth og også for Norges landslag. Han kommer nok opp i en god del flere mål enn nå, men at han skal klare 16, er nok usannsynlig, sier Thorstvedt til NTB.

Irritert

– Det er ikke så mange spillere vi har skrytt mer av enn Joshua i timer i studio med Premier League-fotball. Det jeg synes var litt rart, var at et eneste ord (flaks) skulle få det til å tilte såpass. Men vi brukte interessant materiale der folk hadde brukt masse tid på å dypdykke i Joshua King.

Dette sa Thorstvedt i TV-studio og fikk King i angrepsposisjon:

– Hovedkonklusjonen er at han har scoret på et nivå og på en type sjanser som er veldig vanskelig å gjenskape. For å si det brutalt: Han har hatt flaks. Og vi liker ikke flaks. Vi liker at ting er rasjonelle og logiske. Og i fotball er det mye flaks og uflaks.

– Ja, forrige sesong var bare flaks. Bare flaks. Jeg jobbet hardt og gjorde en fantastisk sesong. Men, som dere (i TV 2, red.anm.) sier: Det var bare flaks, var Kings sarkastiske svar.

Ikke?

Onsdag spiller King og Bournemouth seriekamp borte mot Manchester United, og det er et lag som sjelden gir bort baklengsmål.

Thorstvedt liker King og tar imot alle scoringer fra ham med glede.

– Han var jo lenge kjent som «spissen som ikke scorer» som du refererer til, men det løsnet for ham. Ikke noe er bedre for oss som sitter i TV-studio, enn at han lykkes. Det er stas for oss at det er nordmenn som får det til, sier Erik Thorstvedt.

– Jeg var ganske skeptisk til overgangen til Jermain Defoe, men han scoret noen mål. Så er spørsmålet om spillet deres totalt lider litt av at han er kommet inn.

