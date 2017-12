Skaderammede Celtics ydmyket i Chicago

NTB Sport

Nikola Mirotic storspilte for hjemmelaget. Han scoret 24 av Bulls' poeng. Det var spesielt i 2. periode at Celtics ble løpt av banen, og til pause ledet vertene 56-42.

Kort tid før kampstart ble det kjent at Irving ikke kunne spille på grunn av en skade i låret. I tillegg var Marcus Morris satt på sidelinjen med smerter i kneet. Det var dermed et redusert Boston Celtics som kom ut på parketten mot et velopplagt Chicago-lag.

Gjestene fikk riktignok en god start og ledet 29-28 etter første periode, men skulle få det tungt resten av kampen. Til slutt vant Bulls med 23 poengs margin.

Al Horford ble Celtics' toppscorer med 15 poeng.

Boston-laget topper fortsatt den østlige avdelingen i NBA. Celtics står med 23 seirer og seks tap. Cleveland Cavaliers er nærmest med 19 seirer og åtte nederlag.

Øvrige NBA-resultater mandag: Houston Rockets – New Orleans Pelicans 130-123, Memphis Grizzlies – Miami Heat 82-107, Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 103-116, Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 111-104, Los Angeles Clippers – Toronto Raptors 96-91.

(©NTB)