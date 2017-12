Seks russiske ishockeyspillere disket og utestengt fra OL

NTB Sport

Det opplyser Den internasjonale olympiske komité (IOC) i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer det også fram at det er åpnet ytterligere 10 dopingsaker som følge av ytterligere analyser og etterforskning.

Totalt er det dermed 46 saker som behandles av disiplinærkommisjonen under ledelse av Denis Oswald. 33 av dem er nå ferdigbehandlet, og det har ført til at i alt 31 utøvere er diskvalifisert fra 2014-OL i Sotsji.

De seks siste utestengelsene gjelder ishockeyspillerne Inna Djubanok, Jekaterina Lebedeva, Jekaterina Pasjkevitsj, Anna Sjibanova, Jekaterina Smolentseva og Galina Skiba. De var med i det russiske laget som ble slått ut i kvartfinalen i 2014.

En sjuende, ikke navngitt utøver ble tirsdag frikjent som følge av manglende bevis.

Hele laget disket

IOC skriver at de seks spillerne er funnet skyldige i å ha brutt antidopingreglementet, og at de ikke får være med i noen olympiske leker i framtiden.

Samtidig diskvalifiseres det russiske laget fra OL-turneringen i Sotsji.

De 25 utøverne som tidligere ble diskvalifisert fra Sotsji-OL ble dømt på grunnlag av opplysninger i McLaren-rapporten og IOCs ytterligere etterforskning. IOC opprettet dopingsak mot dem allerede i fjor.

Ishockeyspillerne er de første som straffes som følge av ny analyse av dopingprøver fra Sotsji.

Feil DNA

Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har forklart at ishockeylaget for kvinner opprinnelig ikke var på listen over utøvere som skulle "beskyttes" mot positive prøver, men det ble inkludert i siste liten. Det var ikke tilstrekkelig "ren" urin lagret fra spillerne, og ved DNA-analyser av ishockeykvinners prøver har man funnet irregulære DNA-profiler.

Det står ikke i tirsdagens pressemelding om det er slik man fikk fellende bevis mot alle de seks som er utestengt.

IOC opplyser at flere saker vil bli behandlet i ukene som kommer, og det åpnes for at det totale antallet saker kan vokse ytterligere, blant annet på grunn av tidkrevende undersøkelser og analyser av prøver fra Sotsji-OL.

(©NTB)