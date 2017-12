Pistorius skadd i fengselsslagsmål

NTB Sport

Den dobbeltamputerte mannen med tilnavnet «Blade Runner» soner en straff på 13 års fengsel etter å ha blitt dømt for drap på kjæresten Reeva Steenkamp. Episoden som førte til tumulter med en annen innsatt, handlet om bruken og tilgangen til en fellestelefon i fengselet.

– Oscar Pistorius har pådratt seg blåmerker etter en krangel om en telefon med en annen innsatt på spesialavdelingen de sitter på ved Attridgeville Correctional Centre, heter det fra talsmannen Singabakho Nxumalo.

Pistorius ble flyttet til et fengsel nord for Sør-Afrikas administrative hovedstad Pretoria i november 2016. Det er snakk om et spesialfengsel for innsatte med psykiske lidelser.

Sist måned ble straffen for Pistorius mer enn doblet, fra 6 til 13 år.

Lokalpressen melder at øvrige innsatte har sett seg lei av Pistorius' stadige lange telefonsamtaler, og at det deretter utartet til en slåsskamp.

