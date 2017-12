Mourinho anklager City-spillerne for å mangle dannelse

NTB Sport

Manchester United-manageren var tilbakeholden med å kommentere episoden som skal ha skjedd utenfor garderobene etter Citys 2-1-seier på Old Trafford.

Mourinho skal ha fått kastet melk etter seg etter å ha bedt City-spillerne roe ned feiringen. City-trener Mikel Arteta skal på sin side ha fått et kutt i panna etter å ha blitt truffet av en plastflaske, selv om det ikke er kjent hvem som kastet den.

Englands fotballforbund (FA) har bedt begge klubber forklare sin side av saken, og har gitt dem frist til onsdag på å svare.

– Hvorfor ikke feire?

Manchester City-manager Pep Guardiola benekter at spillerne hans overdrev feiringen etter den svært viktige borteseieren.

– Alle spillerne kjempet hardt for å vinne kampen. Etter kampen tok spillerne hverandre i hendene. Noen City-spillere feiret med fansen, og jeg oppfordret spillerne til å feire i garderoben. Vi vant et derby, hvorfor tror folk at vi ikke ville feire, spurte spanjolen journalistene på en pressekonferanse tirsdag.

– Det som skjedde etterpå skjedde, og forhåpentligvis skjer det ikke igjen, la han til.

Stor luke

Mourinho ville ikke bli dratt inn i en ordkrig da han ble konfrontert med Guardiolas kommentarer.

– Det han sier, er det han sier. Jeg er ikke for å kommentere hva han sier. For meg handlet det om ulikheter. Det handlet om ulikheter i oppførsel og dannelse, ikke noe mer enn det, svarte Mourinho, før han sendte et stikk til journalistene.

– Dette er en pressekonferanse før oppgjøret mot Bournemouth, ikke etter kampen mot Manchester City. Den har allerede vært.

Manchester City leder Premier League med elleve poeng ned til byrivalen etter søndagens seier, og møter Swansea onsdag. Mourinhos menn skal opp mot Bournemouth hjemme.

(©NTB)