Moen forstår dem som undrer etter flere fantomløp

NTB Sport

Tidligere i måneden greide trønderen kruttsterke 2.05.47 i Fukuoka-maratonen i Japan. Det er den raskeste tiden satt av en ikke-afrikansk løper. Moen senket sin egen norske rekord med over fire minutter.

I oktober smadret 26-åringen Geir Kvernmos norske rekord fra 1988 på halvmaraton. Med 59.47 ble han første nordmann til å løpe 21,1 kilometer på under en time. Moen forstår at enkelte kan bli mistenksomme.

– Jeg skjønte jo det ville komme med en gang jeg kom i mål etter halvmaratonen i Valencia, sier han til VG.

Vidar-løperen forteller at dopingkontrolløren sto klar med begge armene strakt ut til hver side i målområdet.

– Han sto sånn for å ta imot meg da jeg kom i mål. Og det var jeg forberedt på. Altså, to og et halvt minutt forbedring på det nivået høres helt sykt ut. Det forstår jeg.

Moen garanterer overfor VG at han aldri har dopet seg. Han opplyser at han ofte blir testet under sine treningsopphold i Kenya.

Etter det utrolige maratonløpet i Japan følte Moens trener, italienske Renato Canova, for å ta sin elev i forsvar på nettforum. Der hadde dopingmistanker raskt begynt å spre seg.

– Man skjønner at det kan bli sånn med tanke på hvor mye juks det er i idretten, sier Moen.

(©NTB)