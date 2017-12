Milan-direktørens innrømmelse: – Vi hentet kanskje for mange spillere

NTB Sport

Det sto ikke på pengene da Milan kjøpte den ene spilleren etter den andre før sesongstart. Hele elleve nye fjes troppet opp på San Siro gjennom sommeren, deriblant Leonardo Bonucci, André Silva og Hakan Çalhanoglu.

Men forsterkningene har på ingen måte snudd lykken. Også denne sesonger hangler Milan i et slags ingenmannsland. I øyeblikket ligger Milano-klubben på 7.-plass i Serie A, og det skiller hele elleve poeng opp til tabellfirer Roma og den siste mesterligaplassen.

Ville gjort det igjen

– Signerte vi for mange spillere? Det er mulig. Vi gjorde et grundig arbeid, og jeg fikk svar fra sportsdirektøren og treneren om at det riktige var å gjøre en stor omveltning og beholde seks-sju spillere, sier Milan-direktør Marco Fassone til Radio Uno og fortsetter:

– Jeg ville gjort alle signeringene om igjen, men det betyr ikke at vi ikke gjorde noen feil. Det er noen av spillerne som presterer under sitt potensial, men det virker utenkelig at Bonucci og (Lucas) Biglia ikke finner tilbake til nivået de har hatt tidligere.

Sparken

Vincenzo Montella fikk sparken 14 runder ut i ligasesongen. Fassone sier klubben var forberedt på en smårøff start med såpass mye nytt i stallen.

– Vi var klar over at det kunne bli vanskelig å få et skikkelig lag på beina de første månedene. Men vi har tapt fem-seks poeng som har gjort det tøft å ta fjerdeplassen.

Milans tidligere midtbaneterrier Gennaro Gattuso har tatt over treneransvaret etter Montella. Han debuterte med et pinlig 2-2-resultat mot tabelljumbo Benevento. I helgen kunne derimot Milan glede seg over 2-1-seier i hjemmemøtet med Bologna.

