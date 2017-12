Fotball: Sverige krever hardere straff mot Danmark

NTB Sport

Danmarks kvinnelandslag uteble fra den viktige bortekampen i oktober fordi spillerne streiket som følge av en lønnskonflikt med det nasjonale fotballforbundet. UEFA dømte danskene til tap i kampen, men mange følte at Danmark var heldig som ikke ble kastet ut av hele kvalifiseringen.

Det synes også ledelsen i Sveriges fotballforbund (SvFF), som nå har levert en anke til UEFA.

– Sanksjonene står ikke i proporsjon til det som skjedde, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i SvFF.

– Prinsippsak

Dommen ble kjent forrige måned, men først fredag mottok svenskene begrunnelsen. Etter å ha studert den besluttet man å anke.

– Prinsipielt er dette mye større enn den enkelte kampen, og det er den døren vi vil stenge, sier Sjöstrand.

– I denne dommen har man åpnet for at land kan utebli for kamper når det passer dem. UEFA må avgjøre om passende straff er utelukkelse eller en annen form for straffeskjerping, men vi synes ikke straffen som er ilagt er tilstrekkelig.

Sjöstrand trekker fram et eksempel. Sverige kunne tape sin siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen for menn mot Nederland med inntil seks mål og likevel ta seg til sluttspill.

– Vi kunne skyldt på forhandlinger og latt være å reise, så ville vi spart noen millioner i utgifter og samtidig sluppet med 0-3-tap, sier Sjöstrand.

Uenige

I Danmarks fotballforbund (DBU) er man ikke uventet av en annen oppfatning i vurderingen av UEFA-dommen.

– Da vi leste begrunnelsen, fant vi god sammenheng mellom UEFAs oppfattelse av saken og den sanksjonen som ble truffet. Vi synes det var en rimelig straff og at den ikke bør skjerpes, sier DBUs pressetalsmann Jakob Høyer til Ritzau.

– Nå vil vi lese svenskenes innsigelser, og så må vi avgjøre om også vi skal sende et svar til UEFA.

