Endelig vant Borussia Dortmund

Storklubben har slitt i bratt motbakke og var uten seier i sine åtte siste seriekamper etter å ha innledet sesongen strålende. Fordelt på ulike turneringer har laget vunnet bare to av sine 14 siste kamper.

Formsvikten førte til at Peter Bosz fikk sparken søndag, og Stöger overtok. Han fikk sparken i Köln etter at laget var uten seier på de 13 første serierundene, men tirsdag viste østerrikeren at han kan lede et lag til suksess.

Sokratis Papastathopoulos sendte gjestene i ledelse ti minutter etter pause, og Shinji Kagawa punkterte spenningen rett før slutt. Da hadde Borussia Dortmund misbrukt en rekke store sjanser.

– Vi er både glade og lettet. Det var vanskelig, for det var ikke mye tid til å snakke sammen før kampen. Vi fikk orden på sakene i annen omgang og kunne ha avgjort før, sa Stöger.

– Etter så lang tid i rødt og hvitt må jeg innrømme at det føltes uvanlig å heie på gult og svart

Seieren førte laget opp til fjerdeplass, ti poeng bak ledende Bayern München.

Leipzig avga poeng

RB Leipzig greide bare 1-1 mot Wolfsburg og risikerer å miste 2.-plassen og tape ytterligere terreng til Bayern München.

Bayern har allerede sikret seg den uoffisielle, men prestisjetunge tittelen "høstmester" med to kamper igjen til serien er halvspilt. Med seier over tabelljumbo Köln onsdag vil laget være 11 poeng foran Leipzig, som er uten seier i sine tre siste kamper.

Serietoeren kan onsdag bli passert av Schalke, som er to poeng bak og møter Augsburg hjemme.

Paul Verhaegh ga hjemmelaget ledelsen med et straffespark etter et kvarters spill i Wolfsburg tirsdag. Ibrahima Kaonte forårsaket det ved å felle Mario Gomez.

Sløste

Landslagsspiss Timo Werner misbrukte et par store sjanser for Leipzig i første omgang, men utligningen kom tidlig i 2. omgang ved Marcel Halstenbeck, som scoret sitt første bundesligamål.

Likevel var det vertene som var nærmest et vinnermål. Divock Origi skjøt over fra kloss hold i det 78. minutt, mens Leipzig-keeper Peter Gulacsi gjorde flere strålende redninger i sluttfasen.

– Vi visste at det ville bli vanskelig i dag. Vi vil gjerne henge med i toppen, men i dag er vi fornøyd med ett poeng, sa Leipzig-spiller Stefan Ilsanker.

Vertenes Dayot Upamecano ble utvist på overtid.

Storverk

Bare 52 timer etter at Freiburg slet seg til 4-3-seier borte mot Köln tok Freiburg tre nye poeng da Borussia Mönchengladbach ble slått 1-0. Nils Petersens straffespark sendte gjestene poengløse hjem og ned til sjetteplass på tabellen.

Hjemmelaget fikk straffespark etter bruk av videodømming. TV-bildene viste at Jannik Vestergaard var borti Petersens fot i en duell.

Freiburg har nå fem lag bak seg på tabellen.

Mijat Gacinovic ble matchvinner da Eintracht Frankfurt tok sin femte borteseier med 2-1 over Hamburg. Laget er med 18 poeng på fremmed gress ligaens mest suksessrike bortelag og klatret til femteplass.

Hamburg er tredje sist.

