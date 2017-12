Donnarumma føler seg misbrukt av Milan

NTB Sport

Donnarummas agent, omstridte Mino Raiola, har bedt Milan-ledelsen om å kansellere kontrakten, skriver Corriere della Sera og flere andre aviser.

Raiola hevder blant annet at Milan skal ha utsatt keeperen for psykisk press og moralsk misbruk slik at han følte seg tvunget til å forlenge kontrakten i juli.

Verken Raiola eller Donnarummas advokater var til stede da kontrakten ble signert. Det førte angivelig til at Donnarumma ikke fikk med avtalte overgangsklausuler i kontrakten, og keeperen skal nå ha sendt et brev til Milan der han krever avtalen opphevet.

Dersom sagaen ender med at Donnarumma får det som han vil, blir det hans tidligere kontrakt som gjelder. Den strekker seg til sommeren 2018, noe som betyr at han kan gå gratis til en annen klubb da.

Donnarumma er regnet som en av de beste unge keeperne i verden og en naturlig arvtaker for Gianluigi Buffon i det italienske landslaget.

