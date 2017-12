Chelsea slo tilbake mot Huddersfield

NTB Sport

Chelsea var ute etter å revansjere helgens 0-1-tap mot West Ham da Antonio Contes menn dro til Huddersfield tirsdag.

– En sterk seier. Helt fra start spilte vi god fotball, sa Chelsea-manager Antonio Conte.

Hovedstadslaget måtte klare seg uten Álvaro Morata. Ifølge Conte var det to årsaker til at Morata måtte stå over midtukeoppgjøret. Spanjolen har en ryggskade, men er også sliten.

Denne måneden kommer kampene tett som hagl, og Chelsea ville fortest mulig opp på hesten igjen etter lørdagens forsmedelige tap.

I Moratas fravær valgte Conte å bruke Eden Hazards som «falsk nier», støttet av Willian og Pedro.

Dårlig utspill

Det tok nøyaktig 23 minutter før Chelsea fikk ane starten på en opptur. Willian fikk etter hvert ballen på 16-meteren etter et svakt utspill av Huddersfield-keeper Jonas Lössl, og brasilianeren serverte Tiemoué Bakayoko, som bredsidet bortelaget i ledelsen.

Willian kom selv på scoringslista to minutter før pause da han stanget ballen i nettet på et innlegg fra Marcos Alonso.

Willian fullførte kvelden med å dytte ballen ut til Pedro i det 50. minutt. Spanjolen banket ballen i nettet.

– De spilte meget bra sammen. De er hurtige og teknisk gode, sa Conte om sine tre fremste spillere.

Laurent Depoitre scoret et trøstemål for Huddersfield da han stanget inn 1-3 to minutter på overtid.

Klatrer

Chelsea klatret opp på samme poengsum som Manchester United, som er elleve poeng bak serieleder Manchester City. City og United spiller begge onsdag.

I tillegg til Morata er også David Luiz en skadebekymring for Chelsea. Den brasilianske midtstopperen sliter med et vondt kne. Det skal samtidig sies at Luiz har vært litt i unåde hos Conte den siste tiden.

Chelsea møter Southampton (H), Everton (B), Brighton (B), Stoke (H) i det hektiske juleprogrammet, før de avslutter det mot Arsenal på bortebane på nyåret.

(©NTB)