Ball-brødre blir basketballproffer i Litauen

NTB Sport

LiAngelo og LaMelo er to tredeler av en brødretrio som har fått massiv oppmerksomhet i USA etter at faren LaVar tidlig begynte å markedsføre dem som framtidige superstjerner.

Storebror Lonzo er allerede NBA-proff og spiller sin første sesong med Los Angeles Lakers.

Ved å signere proffkontrakt er LiAngelo og LaMelo permanent diskvalifisert fra å spille universitetsbasketball i USA. For de fleste går veien til NBA gjennom universitetslag.

LiAngelo har på råd fra faren brutt med UCLA-universitetet etter at han ble suspendert. Det skjedde etter at han ble pågrepet for butikktyveri under lagets sesongåpning i Kina. Den saken fikk enorm medieoppmerksomhet.

LaVar Ball har tatt 16-årige LaMelo ut av videregående skole.

Prienai-Birstonas, som spiller i øverste divisjon i Litauen, hevder at brødrene vil melde seg til tjeneste rett over nyttår. De har fått en avtale som gjelder resten av sesongen.

– Vi vil hjelpe dem å oppnå suksess og utvikle dem til profesjonelle basketballspillere, sier klubbens sportsdirektør Vilius Vaitkevicius.

