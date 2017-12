Wentz-skade spolerte Eagles-triumf

NTB Sport

24-årige Wentz har etablert seg som ligaens beste unge quarterback og regnes som favoritt til å bli årets MVP (mest verdifulle spiller). Han skadd kneet da han løp inn det som tilsynelatende var et touchdown i 3. periode. Eagles-legene tror at korsbåndet røk.

Dommerne annullerte Eagles-stjernens touchdown på grunn av en ulovlig blokkering. Wentz ble på banen og kastet sin fjerde touchdownpasning for dagen før han haltet ut.

– Vi er avdelingsvinner! Jeg er stolt over all motgangen dette laget kan takle, tvitret Wentz senere. Han rakk søndag å sette klubbrekord på 33 TD-pasninger i en sesong, men han får neppe sjansen til å pynte på rekorden.

Vant for Shazier

Også Pittsburgh Steelers sikret avdelingsseier søndag, takket være 39-38-seier over Baltimore Ravens i en spennende og dramatisk kamp. I likhet med Eagles har laget 11 seirer og bare to tap.

Ben Roethlisberger noterte 506 pasningsyards for Steelers. Han er den første quarterback som tre ganger i karrieren har hatt minst 500 pasningsyards i en kamp.

Steelers lå under med ni poeng fire minutter før slutt, men avgjorde med Chris Boswells trepoengspark da 42 sekunder sto igjen.

Steelers-spillerne hadde Ryan Shaziers navn og draktnummer på skoene og tilegnet seieren til forsvarsstjernen som er operert for en ryggmargsskade han pådro seg i forrige kamp.

Green Bay Packers måtte slite mot seiersløse Cleveland Browns og lå under med 14 poeng i siste periode, men vendte til 27-21-seier etter forlengning. Dermed er sluttspillsjansen fortsatt i live, og i neste kamp kan quarterbackstjernen Aaron Rodgers være tilbake bare to måneder etter at han brakk kragebeinet.

Ild og is

Det var hete følelser da Seattle Seahawks gikk på et kostbart tap mot Jacksonville Jaguars. Sheldon Richardson ble utvist for å slå en motspiller, og Quinton Jefferson prøvde å «ta» tilskuere som kastet drikke på ham etter at også han ble utvist.

Det var rasende reaksjoner etter at Houston Texans lot quarterback Tom Savage spille videre etter å ha blitt slått bevisstløs i en takling i tapet mot San Francisco 49ers.

Buffalo Bills slo Indianapolis Colts 13-7 etter forlengning i helgens mest spektakulære kamp. Den ble spilt i snøstorm, delvis i tordenvær og på en bane der det mye av tiden lå mer enn ti centimeter kram snø.

Adam Vinatieri utlignet til 7-7 for Colts med et spark som skrudde som et Roberto Carlos-frispark, men misset da han hadde sjansen til å avgjøre kampen i siste sekund. I stedet scoret LeSean McCoy vinnerpoengene i forlengningen og feiret ved å lage snøengler mens lagkamerater og hjemmetilhengere ga utløp for sin glede med snøballkrig.

