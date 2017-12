Sørloth og Wikheim herjet for Midtjylland

NTB Sport

Sørloth ga Midtjylland ledelsen etter 32 minutter, mens innbytter Wikheim serverte Mikkel Duelund til 2-0 og 3-0, før han selv toppet kvelden med å sette inn bortelagets fjerde mot Randers i det 78. minutt.

Wikheim noterte seg for to målgivende pasninger og et mål, selv om han kun inn så sent som etter 67 minutter. Sørloth ble tatt av banen like etter Wikheims 4-0-mål.

Midtjylland klatret opp på tabelltoppen med 44 poeng på 19 kamper. Brøndby befinner seg på plassen bak, ett poeng etter Midtjylland.

Sørloth har scoret ti mål for serielederen denne sesongen, mens Wikheim har notert seg for to scoringer.

Sørloth har sju mål opp til toppscorer Emiliano Marcondes i Nordsjælland. Pål Alexander Kirkevold i Hobro, som er inne i en måltørke, er nummer to på toppscorerlista med 13 mål.

