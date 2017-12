Real Madrid møter PSG til gigantduell i mesterligaen

NTB Sport

Det kom flere godbiter opp fra bollen i mandagens trekning, men den klart største duellen blir Reals møte med PSG. Begge er blant de aller største favorittene til å ta hjem trofeet med de store ørene.

PSG scoret hele 25 mål i gruppespillet og har på papiret en slagkraft få – om noen – kan matche. Real Madrid har til gjengjeld rutinen etter å ha vunnet Champions League tre ganger i løpet av de fire siste sesongene.

– Dette kunne har vært finalen. Vi er begge kandidater til å vinne tittelen, men en av oss vil ikke ta seg til kvartfinalen. PSG hadde et fantastisk gruppespill, og de har svært gode spillere, sa Real Madrid-direktør Emilio Butragueno.

Klassiker

Det er stort press på Unai Emery om levere på den store scenen. I sommer fikk han massiv oppbakking av PSGs styrtrike eiere. Da kjøpte den franske storklubben Neymar for 2,2 milliarder kroner. I tillegg ble stjerneskuddet Kylian Mbappé hentet fra Monaco.

– De var sterke forrige sesong, og nå har de i tillegg Neymar og Mbappé. Dette er to svært farlige spillere, men vi er en klubb som har vunnet den gjeveste europacupen tolv ganger. Vi vet hvordan vi skal takle slike kamper, sa Butragueno.

En annen kremkamp blir Chelsea mot Barcelona. Det har vært mange klassiske oppgjør mellom de to klubbene. Hvem husker ikke den dramatiske semifinalekampen på Stamford Bridge med Tom Henning Øvrebø som dommer i 2009?

Det lå mange sterke gruppetoere i bollen mandag. Det fikk Tottenham merke. London-laget vant sin gruppe foran Real Madrid, men endte opp med å trekke Juventus. Italienerne var i finalen i både 2015 og 2017.

Gunstig

De tre øvrige engelske klubbene fikk en gunstig trekning. Manchester City skal møte sveitsiske Basel, mens Liverpool trakk Porto. Sevilla blir Manchester Uniteds motstander i åttedelsfinalen.

De to øvrige åttedelsfinalene er Bayern München (Tyskland) – Besiktas (Tyrkia) og Sjakthar Donetsk (Ukraina) – Roma (Italia).

Spansk fotball har dominert Champions League tungt de siste sesongene. Real Madrid har vunnet tre av de fire siste finalene, mens Barcelona gikk hele veien i 2015.

I skyggen av La Liga har Premier League nærmest ligget nede for telling. Siden 2012 har England kun hatt lag i semifinalen to ganger. Denne sesongen ser det lysere ut for engelskmennene.

Bedring

Samtlige fem PL-klubber tok seg greit videre fra gruppespillet. Det er historisk og en klar forbedring. Spørsmålet er om de har det som skal til når det virkelig drar seg til i cupspillet. Manchester Citys herjinger, både i hjemlig liga og i Europa, seiler opp som den største trusselen fra balløya.

Chelsea var det eneste engelske laget som ikke klarte å vinne sin gruppe. Forrige sesongs Premier League-mester hadde los på førsteplassen, men skuslet den bort i siste runde. Dermed hadde London-klubben kun tre alternativer i trekningen: Barcelona, Paris Saint-Germain og Besiktas.

De første kampene i åttedelsfinalene spilles 13./14. og 20./21. februar. Returoppgjørene går 6./7. og 13./14. mars.

(©NTB)